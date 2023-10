Reggio Calabria e la strana maggioranza al Comune: se un impensabile scrive che Scopelliti è un gigante

StrettoWeb

Ieri sera Peppe Scopelliti e il suo libro “Io sono libero” hanno riempito piazza Duomo. E siamo pronti a scommettere che se non avesse piovuto poco prima, i presenti sarebbero stati molti, molti di più. Il “sindaco del cuore di molti“, come ci è venuto spontaneo definirlo ieri sera dopo tutto l’affetto, la commozione e le lacrime che abbiamo visto e sentito in maniera forte e concreta, è tornato in quella piazza che lo aveva visto esultare per essere diventato presidente della Regione Calabria.

Ma oltre ai suoi sostenitori noti, ci sono anche diverse sorprese. Alcune così improbabili da confondere le idee, oppure chiarirle a tal punto da farci comprendere cosa stia accadendo in una maggioranza di Palazzo San Giorgio sempre più tenuta in piedi con la colla vinilica, pronta a sgretolarsi da un momento all’altro.

Ieri sera, dopo la pubblicazione dell’articolo e la sua condivisione sui social ci è balzato all’occhio tra i tanti commenti quello di Antonino Castorina, che ha scritto “Un gigante“, ovviamente riferito a Scopelliti. Non solo. Questa mattina Castorina ha pubblicato anche un post dedicato alla serata di ieri: “La sua storia è una storia di identità, di dignità, di amore per la nostra città. Lo si può amare o contestare, fa comunque parte della storia di Reggio Calabria. Onore a lui che dopo tanto dolore e tante cose fatte ha riempito piazza Duomo: Giuseppe Scopelliti“.

Un commento e un post che ci hanno sorpreso e che apre una serie di interrogativi: come mai uno dei punti di riferimento di questa maggioranza di Palazzo San Giorgio esprime apprezzamenti pubblici nei confronti di un ex sindaco di destra? Una cosa invece non ci stupisce: chiunque a Reggio ha bisogno di avere nuovi e veri punti di riferimento. Tutti hanno bisogno di vedere e di sapere che ci sono ancora persone carismatiche che amano questa città e che sanno cosa si dovrebbe fare per il suo bene. Ovvero tutto ciò che uomini politici come Peppe Scopelliti hanno sempre incarnato.