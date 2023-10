Reggio Calabria, Ripepi: “non ci faremo intimorire da nessuno, ecco l’esempio di una persona malvagia”

StrettoWeb

Dopo l’ufficializzazione dell’accordo con Stefano Bandecchi ed il suo movimento “Alternativa Popolare”, Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione, sta organizzando il suo “esercito” in vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Ripepi, che si trova in queste ore a Milano, in una diretta facebook, ha detto: “noi non guarderemo al colore politico, Reggio ha bisogno di reagire per costruire una nuova città. I cittadini sono la forza del nostro progetto e Bandecchi ci darà una grande mano“.

“Chi sono i malvagi? Uno è nella Segreteria di Versace alla città metropolitana. Il nome? Filippo Sorgonà. Questa persona, già da me denunciata, ha scritto cose non vere contro di me; però lo capisco visto che deve rispondere al proprio capo politico. Dovete sapere, cari concittadini, che prima criticava pesantemente Falcomatà, poi si è candidato in una lista a suo sostegno e successivamente, non eletto, ha avuto il contentino a Palazzo Alvaro. Noi non ci faremo intimorire da nessuno”, conclude Ripepi.