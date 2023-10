Reggio Calabria: rimborsi alle famiglie per i costi dei centri estivi 2023 | INFO

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso per la “Presentazione della domanda per Contributi economici alle famiglie a rimborso delle spese per la frequenza di minori ai centri estivi 2023“. Si tratta di un “contributo economico sotto forma di rimborso per la frequenza dei minori di età compresa tra 0 e 17 anni ai centri estivi presenti sul territorio nel periodo giugno/settembre 2023, pubblicato in data 26/6/2023“.

A decorrere da oggi, 1° Ottobre, è visibile la scheda relativa ai Centri estivi, fino al 31 Ottobre 2023, ore 12.00, data di scadenza per la presentazione delle domande. Per accedere alla procedura di inserimento online l’utente deve accedere tramite SPID.

Lo scopo del contributo è quello di “sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, attraverso l’erogazione di un contributo economico sotto forma di rimborso per la frequenza dei minori di età compresa tra 0 e 17 anni, nel periodo giugno/settembre 2023, per almeno due settimane anche non consecutive, ai centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa organizzati sul territorio comunale“.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata tutta la seguente documentazione in formato pdf, jpeg jpg (ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 2 megabyte):

Attestazione ISEE ordinario

Ricevute di frequenza del/i minore/i timbrate e firmate dal gestore del Centro estivo e riportanti i seguenti dati:

Nominativo del minore partecipante al centro estivo

Periodo di frequenza del minore al centro espresso in settimane (minimo due settimane anche non consecutive, nel periodo giugno-settembre 2023)

Costo di frequenza al centro

Documento di identità in corso di validità del richiedente.

Di seguito il link per la presentazione della domanda: https://servizisociali.reggiocal.it/home