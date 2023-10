Reggio Calabria, ragazza 20enne stroncata da malore improvviso in strada: morta dopo disperati tentativi di soccorso dei passanti

StrettoWeb

Un’incredibile tragedia si è consumata questa mattina nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente nel primo tratto di via Calveri, la strada che collega via Sbarre Superiori a Ciccarello costeggiando l’ex Polveriera. Proprio qui, a pochi metri dall’incrocio con via Sbarre Superiori, intorno alle 12:30 di questa mattina una ragazza di circa 20 anni è stata ritrovata esanime, accasciata sul marciapiede. I primi a fermarsi per soccorrerla sono stati alcuni passanti, che immediatamente l’hanno vista distesa e hanno fermato le automobili fermandosi per aiutarla. Inizialmente avevano pensato che fosse caduta, ma una volta raggiunta hanno subito capito che la situazione fosse molto seria.

Tra i soccorritori spontanei anche un’infermiera del GOM fuori servizio che ha praticato a lungo il massaggio cardiaco, supportata da un’altra cittadina che aveva svolto corsi di primo soccorso e ha praticato la respirazione bocca a bocca. Nonostante i disperati tentativi di soccorso, la giovanissima L.V. non ce l’ha fatta.

La strada è stata poi chiusa al traffico dagli agenti della Polizia, che stanno eseguendo gli accertamenti del caso. In base ai primi accertamenti, la giovane sarebbe stata stroncata da un malore improvviso.