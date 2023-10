Reggio Calabria si apre alle nuove frontiere dei Racconti 2.0: Roberto Cananzi e l’evoluzione della stampa

StrettoWeb

Reggio Calabria apre alle nuove frontiere di Racconti 2.0. Un lungo incontro, dedicato al mondo della narrativa interattiva e cultura digitale in genere, si è tenuto il giorno 3 ottobre nell’evocativo scenario della Libreria Museo Culture. Protagonista Roberto Cananzi, noto come il Bak, che ha tenuto un lungo ed appassionato discorso – completato poi con una parentesi dedicata alle domande dal pubblico – sull’evoluzione dalla stampa dalla nascita fino ai moderni libri interattivi di sua ideazione.

Durante il suo intervento, Cananzi ha dato particolare enfasi alla piattaforma swibook.com, mettendo in luce tutte le nuove prospettive innovative che questa ha introdotto nel corso degli anni. Sin dal 2018, swibook si è affermato come punto di riferimento imprescindibile nel panorama della cultura digitale e della narrativa interattivo. L’informatico reggino ha quindi ripercorso il cammino di crescita della piattaforma, partendo dal suo testo pionieristico, “Ritorno nel castello,” per arrivare al più recente ed emozionante “Senti-mentale”, scritto da alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Quest’ultimo racconto ha ricevuto una notevole visibilità, dimostrando le possibilità di swibook.com rispetto alla cultura digitale e alla condivisione degli artisti locali. Successivamente alla presentazione, è stato proposto un momento di discussione in cui il Bak si è confrontato con le domande dei presenti, dall’immancabile riferimento alla crescente offerta di intelligenza artificiale fino alla sfida della filosofia open source di mantenere il settore trasparente e libero quanto più possibile.

Questo intervento ha segnato l’inizio della XIV Esperienza Mediterranea Festival, offrendo un’opportunità unica per la comunità di Reggio Calabria e per tutti coloro interessati al mondo digitale e alla narrativa interattiva. Un invito a promuovere il dialogo e la condivisione di conoscenze nell’ambito della cultura digitale e della creatività digitale anche al di la dell’innovativo progetto swibook.com , troppo spesso dimenticate nel complicato contesto di Reggio Calabria.