Reggio Calabria, nuova importante opportunità di lavoro presso nota attività del centro storico

Nuova interessante opportunità di lavoro a Reggio Calabria: lo store Eurobet, sito in via Giudecca vicino al corso Garibaldi e al Tapis Roulant assume un’addetta alle vendite. Eurobet presente nel settore del gioco regolamentato da oltre 20 anni, da sempre ai vertici regionali nel proprio settore e in continua crescita.

Il marchio si contraddistingue per eleganza e tecnologia che si fondono insieme in un ambiente accogliente, accurato e unico nel suo genere.

L’elegante ed innovativo Store Eurobet, sito al centro di Reggio Calabria, ricerca la figura sopra citata per arricchire il proprio staff.

La figura in questione si occuperà principalmente di contabilità, vendita e assistenza ai clienti.

Si richiede:

-Diploma di maturità

-Conoscenza matematica di base

-Predisposizione all’utilizzo dei principali social network

-Disponibilità a lavorare su turni

-Ottime capacità relazionali e comunicative

Se senti di essere la candidata ideale non esitare ad inviare il tuo CV all’indirizzo: fablesrl21@gmail.com