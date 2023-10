Reggio Calabria: è morto Monsignor Antonino Salvatore Scopelliti, vescovo emerito di Ambatondrazaka

StrettoWeb

E’ deceduto ieri mattina Monsignor Antonino Salvatore Scopelliti, vescovo emerito di Ambatondrazaka (Madagascar). Scopelliti era originario di Gallico a Reggio Calabria. Questo pomeriggio l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova Monsignor Fortunato Morrone, presiederà la celebrazione delle esequie del presule. Monsignor Scopelliti alle ore 17 in Cattedrale. Come si legge in un comunicato della diocesi reggina, “ha sempre mantenuto vivo il suo profondo legame con la sua Chiesa madre, anche durante il ministero sacerdotale ed episcopale vissuto in terra Malgascia. Il presule ha creato un ponte di fraternità e accoglienza tra l’Isola dalla terra rossa e la Città dello Stretto: ha stretto un patto formativo con la Chiesa reggina, inviando i candidati al sacerdozio presso il Seminario arcivescovile Pio XI, ed ha accolto il sacerdote reggino fidei donum, don Claudio Roberti”.