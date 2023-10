Reggio Calabria, il ministro Piantedosi è appena giunto in Prefettura | LIVE

StrettoWeb

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, accompagnato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, è arrivato da pochissimi minuti in Prefettura a Reggio Calabria, per prendere parte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto, Massimo Mariani.

Al termine della riunione verrà sottoscritto un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione del “Museo del Mare”. Insieme al ministro c’è anche la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo.