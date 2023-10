Reggio Calabria, Milia: “finalmente iniziano i lavori nella via adiacente il porto”

StrettoWeb

“Parte da oggi, 20 ottobre 2023 fino al 20 novembre, l’ordinanza di modifica di circolazione del transito in via Florio, la strada adiacente il porto”. Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, esprime in una nota la soddisfazione per la ripresa dei lavori nella strada di collegamento tra il porto e la via Marina. “Dopo decine di segnalazioni e solleciti, sia da parte mia che del gruppo consiliare di Forza Italia, oggi si avviano i lavori in un cantiere, quello di via Florio, fermo per troppo tempo e che arrecava disagi ai fruitori dei servizi di trasporto marittimo, nonché agli ospiti e gestori dell’hotel nelle immediate vicinanze. I cittadini avranno notato l’ordinanza di interdizione alla circolazione, in via Florio, tra la biforcazione e la rotatoria e il senso unico direzione mare-monte, dalla biforcazione fino alla rotatoria di viale Zerbi, fino al 20.11.2023”, prosegue Milia.

“Un importante tassello da aggiungere all’iter dei lavori che daranno un nuovo volto al porto di Reggio Calabria, con la realizzazione di un’opera strategica per la nostra città, il Reghium waterfront, un sogno che grazie all’emendamento della Legge di Bilancio, che porta la firma dell’on. Francesco Cannizzaro, non è più un miraggio”, aggiunge Milia. “L’avvio di questi lavori è un primo passo. Vigileremo perché procedano speditamente, secondo una tabella di marcia che non ci consente più di ritardare oltre”, conclude Milia.