Reggio Calabria, le parole di Brunetti in consiglio comunale su mensa scolastica, lavori sul lungomare, servizio idrico e dimensionamento scolastico

Finisce con le spiegazioni del sindaco f.f. Paolo Brunetti, il consiglio comunale del Comune di Reggio Calabria, convocato per la mattinata odierna, dando le spiegazioni sulle varie tematiche. “La mensa? Il bando andato deserto è sicuramente un problema. Gli uffici si stanno attivando per modificare il bando ma non è detto che si farà una proroga con la ditta dello scorso anno. Di certo troveremo una soluzione”, promette Brunetti.

“A Reggio ci sono numerosi cantieri. Si sta finalmente lavorando sul ponte del Calopinace, lavori anche al tapis roulant. Si sta asfaltando il lungomare dopo 30 anni, riqualificando l’Arena e l’area fuori il Lido Comunale. Inoltre, sono stati cambiati i lampioni delle piazze principali e del lungomare”, evidenza Brunetti.

“Sul dimensionamento scolastico stiamo ragionando con l’assessore Nucera per trovare la soluzione più idonea, ci stiamo lavorando. L’adesione all’Arrical? Abbiamo fatto bene a farla, credo che renderà il servizio idrico più efficiente”, rimarca Brunetti.

“Di certo, ce la stiamo mettendo tutta. Sono orgoglioso di aver indossato la fascia tricolore anche se in queste circostanze particolari. Una cosa la voglio dire: non ho mai ragionato a titolo personale ma per il bene della città, forse sbagliando, ma mai ho fatto qualcosa per il mio tornaconto. Accontentatevi che poteva andare peggio”, conclude.