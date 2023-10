Reggio Calabria, le iniziative di Sorical: “ecco gli interventi per migliorare l’erogazione dell’acqua in città” | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la conferenza stampa riguardante le iniziative di Sorical per la gestione del servizio idrico integrato, alla luce dei continui disservizi che deve vivere la città.

Il direttore generale di Sorical Giovanni Paolo Marati, ha evidenziato: “non ci nascondiamo, la gestione dell’acqua a Reggio è estremamente complessa. Sicuro la diga del Menta è stata utile ma di certo, con essa, non abbiamo risolto i problemi dell’idrico soprattutto nelle periferie. Abbiamo l’obiettivo di migliorare l’erogazione attraverso degli interventi mirati attraverso dei finanziamenti ma comunque i soldi vanno spesi bene. Allacci abusivi? C’è modo di regolarizzarsi anche attraverso delle prevede facilitazioni iniziali ma non vuole essere un consono”, conclude.

Per il sindaco f.f. Paolo Brunetti “il protocollo tra comune e Sorical siglato lo scorso 4 aprile è sicuramente importante in quanto la società ha promesso interventi sulle utenze per migliorare il servizio. Arrical? Invito i comuni ad aderire, è importante. Da sottolineare che, come comune, stiamo investendo per dei miglioramenti utili ai cittadini”, conclude.

Reggio Calabria, Brunetti: "vogliamo migliorare il servizio idrico"

