Reggio Calabria, l’ennesimo incendio di rifiuti: disagio e pericoli per la salute | FOTO

Ci risiamo. Dopo qualche mese di tregua ricominciano gli incendi di rifiuti a Reggio Calabria, al Rione Marconi. Poco fa un altro rogo è divampato tra la spazzatura, presente in quantità esponenziale, in una discarica all’aperto. Sul posto, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole, sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che stanno provando a domare le fiamme.

Un’alta colonna di fumo si è alzata sulla città ed è ben visibile da diverse zone centrali e periferiche, persino da Via Lia, in zona Nord. E’ una situazione, quella che viale Marconi vede ripetersi periodicamente, insostenibile. Un disagio e un pericolo per la salute dei cittadini, considerando che non è dato sapere cosa venga gettato tra quei rifiuti accatastati abusivamente tra le abitazioni della zona.