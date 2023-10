Reggio Calabria: tutto pronto per l’inaugurazione della nuova piscina all’aperto a Pellaro

StrettoWeb

Ci siamo quasi. Inizia il conto alla rovescia per l’inaugurazione della nuovissima piscina all’aperto a Reggio Calabria, in zona Pellaro. I cittadini sono in fermento e sono già pronti, costume e infradito, per il primo tuffo dell’anno. Certo, un po’ strana l’apertura di una piscina ad ottobre, ma a dire il vero non è nemmeno una piscina vera e propria. E’ più che altro una enorme pozzanghera causata da una vasta perdita, ma non stiamo di certo a guardà er capello. Non ci formalizziamo e facciamo di necessità virtù.

La perdita, una delle centinaia presenti in città, ha completamente invaso la strada, costituendo un pericolo per gli automobilisti di passaggio e per la sicurezza dei pedoni. Tra l’altro stiamo parlando di via Lume, trasformata in fiume in piena dall’acqua che sgorga inesorabile e arriva fino alla rotonda della SS106, interessando anche in parte,pericolosamente, la statale Jonica.

Se potessimo trasformarla in piscina all’aperto con una bacchetta magica sarebbe l’ideale, ma non si può. Dunque si auspica che almeno chi di dovere faccia qualcosa per farla sparire. Non magicamente, ma con la manutenzione che, in una città metropolitana di un Paese civile, dovrebbe essere garantita. Dovrebbe.