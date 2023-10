Reggio Calabria: il Liceo Campanella narra la sua storia

StrettoWeb

Il 28 ottobre del 1930 veniva inaugurato l’edificio, progettato da Camillo Autore, che ancora oggi è sede del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria. È prevista per le ore 17 di sabato l’apertura della mostra “28 ottobre 1930 – 28 ottobre 2023” con l’esposizione di documenti d’archivio nei locali del Liceo. Per più di novanta anni generazioni di studenti reggini hanno varcato l’ingresso della scuola animati da speranza e dalla ferma convinzione che, nonostante lo studio impegnativo, frequentare il liceo classico, studiare per conoscere se stessi, fosse un privilegio.

La storia del Liceo è e rimane parte integrante della storia di Reggio, per questo motivo la scuola si apre al territorio. Dopo la proiezione di un docu-video sul tema proposto, la narrazione sarà affidata agli stessi alunni, che descriveranno al pubblico la storia dell’Istituto e il prezioso patrimonio della Biblioteca Magistrale del Liceo, uno scrigno all’interno di uno scrigno.

Poesia e musica si incontreranno: un sottofondo musicale accompagnerà la lettura e la recitazione di alcune poesie di Gilda Trisolini, poetessa reggina e docente di Italiano e Latino del Campanella. I docenti e gli ex allievi che, nella storia, si sono distinti in ambito scientifico saranno oggetto di un percorso curato dagli alunni. Saranno, inoltre, presentate e analizzate alcune circolari di epoca fascista presenti in archivio. La mostra diventerà l’occasione per la presentazione ufficiale del sito del giornale d’Istituto, che da oltre trent’anni è fedele testimone della quotidianità scolastica. L’evento vuole ribadire la missione del Liceo Classico ed essere un invito a conoscere la propria storia per consolidare la propria identità, comprendere le proprie radici e dare loro valore.