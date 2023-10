Reggio Calabria, i genitori della scuola Scopelliti (ex Larizza): “diritti dei bambini calpestati da un’amministrazione assente”

StrettoWeb

A partire da domani gli studenti dell’istituto Pythagoras di Reggio Calabria, chiuso perché inagibile, ricominceranno con le lezioni in presenza presso l’istituto Alvaro-Scopelliti. Sulla questione, dopo la circolare emessa questa mattina dalla dirigente Adriana Labate, sono intervenuti anche i genitori che hanno indirizzato una lettera aperta al Sindaco f.f. Paolo Brunetti.

Di seguito, la lettera integrale:

“Il mondo della scuola e i diritti dei bambini e delle famiglie reggine calpestati da un’amministrazione assente, incapace e cinica. In un’epoca in cui la scuola dovrebbe essere un luogo di crescita e sviluppo, la situazione a Reggio Calabria, presso l’istituto Scopelliti/Larizza, pone domande urgenti sulla gestione delle istituzioni educative e sulla priorità che viene data all’istruzione e alla sicurezza dei più giovani. Reclamiamo la sicurezza dei nostri figli dall’inizio di quest’anno scolastico e non riusciamo a dare una valida risposta al nostro “perché” il Comune ci abbia dato come responso un inspiegabile silenzio.

Salvaguardare la vita, lo studio dei nostri figli, salvaguardare il nostro futuro sociale, la sicurezza dei cittadini sono grandi preziosità, che, quotidianamente dovrebbero essere messe al primo posto sul tavolo del Comune di Reggio Calabria, purtroppo, con i fatti, ci siamo ricreduti.

Sig Sindaco f.f. siamo ad esprimerLe il nostro malcontento e i nostri tanti “perché” che ad oggi non hanno ancora avuto un fattivo riscontro da parte dell’amministrazione comunale che Lei rappresenta. La Scuola Scopelliti/Larizza ha gravi anomalie in alcune parti della struttura dei plessi.

Pretendiamo da parte Sua valide, pratiche, concrete e soprattutto immediate soluzioni affinché i danni che nella maniera più ingiustificata stiamo continuando a subire abbiano solo e un’unica risposta: fine.

La lettera nostra esorta un intervento immediato degli organi competenti, al fine di garantire la sicurezza e l’istruzione dei più piccoli. Tutto ciò premesso, si richiede un intervento immediato degli organi competenti, alla luce anche della possibile collocazione presso il nostro istituto degli alunni della Scuola Pythagoras chiusa di recente proprio per problemi di agibilità.

Abbiamo seguito attraverso gli organi di stampa i lavori della Commissione Controllo e Garanzia: nel corso di una delle ultime sedute è emerso tra l’altro che i rilievi che hanno interessato la scuola Pythagoras di Ravagnese non sono stati svolti presso il nostro istituto, questo non fa altro che aumentare i motivi di preoccupazione”.

Lettera firmata da alcuni genitori della scuola Scopelliti/Larizza.