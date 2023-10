Reggio Calabria, il drammatico incidente costato la vita a Salvatore Di Certo: impatto violentissimo, segnali abbattuti | FOTO

StrettoWeb

E’ stato un impatto violentissimo quello che è costato la vita a Salvatore Di Certo, il motociclista di Taurianova morto sabato sera ad appena 31 anni sulla SS 18 “Tirrena Inferiore” tra Villa San Giovanni e Catona. Salvatore marciava in direzione Reggio, probabilmente a velocità elevatissima in base alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine nell’imminenza del sinistro. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, vani i soccorsi sul posto.

In corso le indagini della Procura per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente mortale: gli investigatori stanno cercando di controllare le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica di un sinistro che appare molto complesso. Questa mattina gli operatori dell’ANAS sono nuovamente intervenuti per ulteriori rilievi necessari proprio ad accertare l’accaduto.