Reggio Calabria, dove il Sindaco che inaugura le nuove pensiline parcheggia sul marciapiedi riservato a fermata del bus | FOTO

StrettoWeb

Questa mattina il Sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha inaugurato le nuove pensiline delle fermate degli autobus cittadini. Un evento dai toni entusiastici che stona con quelle che, secondo i vicini di casa dello stesso sindaco, sarebbero le sue abitudini. La redazione di StrettoWeb, infatti, ha ricevuto una testimonianza – con tanto di fotografia – rispetto al malcostume dello stesso Brunetti che parcheggia la propria automobile su un marciapiede proprio in uno spazio riservato alla fermata degli autobus.

L’automobile, effettivamente, è proprio quella di Brunetti e si trova – preceduta da un altro mezzo – proprio sul marciapiede accanto la fermata del bus a San Cristoforo, dove il facente funzioni vive. “Caro direttore – scrive un cittadino in una lettera a StrettoWeb – volevo complimentarmi con lei per il grandioso lavoro di informazione che dona ogni giorno ai cittadini innamorati di questa bellissima quanto martoriata Reggio. Le invio una foto che ritrae l’auto del f.f. di questa Città parcheggiata sotto casa sul marciapiedi riservato ai cittadini che usano il bus pubblico per spostarsi in città. E’ uso quasi abituale che il f.f. occupi quella fermata del bus per parcheggiare la sua Honda Civic. Ho pensato a lei per questo mio sfogo per dirle che sono dalla sua parte e pregarla di non fermarsi davanti a niente, anche se sono certo che non lo farà mai. Grazie e Le auguro buon lavoro“.