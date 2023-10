Reggio Calabria, apprensione in Provincia: donna scomparsa, ricerche in corso

StrettoWeb

C’è apprensione in Provincia di Reggio Calabria, più precisamente a Caulonia, per la scomparsa di una donna. Vera Stosic, donna di origini straniere da tutti conosciuta come la signora Vera, è scomparsa da ieri mattina e ancora non si hanno notizie di lei. Le ricerche sono partite subito, con i Carabinieri di Roccella impegnati in tutto il territorio comunale e anche in quello circostante.

La donna dispersa è quella nell’immagine in evidenza ed è andata via dalla sua abitazione senza fare più ritorno. Chiunque dovesse vederla è pregato di informare le autorità competenti.