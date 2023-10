Reggio Calabria, “comportamento antisindacale”: il giudice si pronuncia, “la FP CGIL aveva ragione”

StrettoWeb

“Le vicende che legano la FP CGIL alla Camera di Commercio di Reggio Calabria risalgono, oramai, ad un anno e mezzo fa.

Sono stati tanti i tentativi di mediazione intrapresi da parte dell’O.S, prima all’interno dell’Ente in seguito in Prefettura e infine con la proclamazione dello sciopero dei lavoratori, evento mai successo nei 160 anni dall’istituzione dell’Ente. Tra le varie controversie, quella più spesso sottolineata al Segretario Generale e all’Ufficio Risorse Umane, direttamente collegato alla stessa, riguarda uno dei cardini della Contrattazione Collettiva Decentrata ossia l’Informazione sugli atti dovuta alle OO.SS., a maggior ragione se richiesta. Tale dovere risultava molto variabile”. Lo si legge in una nota stampa a firma di Francesca Galatti, Segretaria FP CGIL Reggio Calabria.

“Ogni tentativo non ha mai prodotto se non minimi risultati volti solo a prendere tempo e non produrre gli atti di una certa rilevanza rispetto ad altri di minore impatto e che, di fatto, erano collegati agli adeguamenti del nuovo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro.

Dinanzi a tanta presunzione, poca predisposizione nei confronti dei lavoratori e la continua inosservanza delle corrette relazioni sindacali, ci si è rivolti al giudice per chiarire una volta per tutte le divergenze protrattesi per troppo tempo a discapito dell’impegno profuso dall’O.S. nella tutela dei lavoratori“, prosegue la nota.

“Oggi, finalmente, il giudice ha accolto il ricorso della FP CGIL e ha dichiarato illegittimo il comportamento della Camera di Commercio di Reggio Calabria che ha omesso di dare all’O.S. le informazioni richieste ed ha ordinato l’immediata cessazione della condotta antisindacale.

Un risultato che premia la continua richiesta, da parte della FP CGIL, di trasparenza, elemento fondamentale per gli Enti atto a garantire lavoratori e cittadini“, conclude.