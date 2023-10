Reggio Calabria, clamoroso incidente sul Lungomare: auto si ribalta autonomamente con due ragazze a bordo | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un incidente rocambolesco si è verificato pochi minuti fa sul Lungomare di Reggio Calabria, all’altezza del Monumento ai Caduti (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo). L’incidente è stato autonomo: un’auto in transito con a bordo due ragazzine, una alla guida e un’altra nel sedile passeggero, ha urtato con la ruota un veicolo parcheggiato e si è ribaltata completamente sull’asfalto. Fortunatamente entrambe le ragazze sono rimaste illese, anche se si trovano in stato di shock per lo spavento vissuto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno prestato il primo conforto e stanno dirigendo il traffico: il Lungomare è chiuso e la viabilità è paralizzata.