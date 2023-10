Reggio Calabria, al dott. Amodeo il premio Internazionale Bronzi di Riace: “ha dedicato la sua vita alla scienza ed alla medicina”

StrettoWeb

Importante riconoscimento per il dott. Vincenzo Amodeo, primario della cardiologia dell’ospedale “Maria degli Ungheresi” di Polistena, ottiene il prestigioso premio alla XXII edizione Bronzi di Riace a Napoli. Nato a Reggio Calabria, il premio, ha in questi anni esplorato tutta Italia partendo certamente dalla bella città calabrese ma spostandosi in Toscana, Marche, Lombardia, Lazio, Piemonte Montecarlo, Parigi e così via. Questa volta, tuttavia, il prestigioso riconoscimento fondato dalla Pro Loco Reggio Calabria ha raggiunto la bella città di Napoli. La consegna del premio è avvenuto ieri presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.

Ecco la motivazione del riconoscimento al dott. Amodeo: “Per aver dedicato la sua vita, prima come Ufficiale Medico delle Forze Armate e poi come Dirigente Medico Ospedaliero in diverse Strutture, alla Scienza ed alla Medicina, con passione viva e spirito indomito di vero e fiero guerriero. Per gli studi nell’ambito della Cardiologia e per aver sempre cercato crescita e progresso, anche come organizzatore responsabile di convegni ed eventi scientifici formativi, al fine di offrire un decisivo contributo per la difesa della vita umana. Impegno che l’ha condotto a grandi risultati valorizzati anche dal ruolo all’interno dell’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), dove ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di Componente del Consiglio Nazionale”.