Reggio Calabria, all’ITT Panella-Vallauri tavolo di lavoro sull’interazione tra il sistema di istruzione tecnica e le imprese

“Ottima sinergia tra mondo della formazione, istruzione e le più importanti istituzioni del territorio, è prevista per giorno 11 Ottobre p.v. presso la sala Perri di Palazzo Foti a partire dalle ore 11.00.

Nella location prescelta si riuniranno infatti i rappresentanti del settore di formazione e del mondo del lavoro per discutere in merito all’ Interazione tra il sistema di istruzione tecnica e le imprese nella definizione del curricolo integrato per la certificazione delle competenze“. Lo si legge in una nota stampa dell’ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria.

“L’iniziativa coinvolgerà come interlocutori, le scuole costituite in rete, i docenti che mettono in atto le direttive scolastiche di raccordo tra sistema di formazione e mondo del lavoro e i più autorevoli rappresentanti di Confindustria, Camera di Commercio, Università Mediterranea e ITS per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

Saranno trattati temi riguardanti l’evoluzione del settore meccanico, meccatronico ed automazione in Calabria e nella provincia di Reggio Calabria e le reali prospettive di sviluppo di tale settore nel territorio. La finalità è quella di una accurata comprensione di quali competenze sia necessario sviluppare in relazione ai bisogni dell’industria 4.0 per poter avviare la costruzione di un curricolo verticale che si concretizzi nell’ambito di un disegno formativo unitario tra scuola, università, istruzione tecnica superiore e imprese“, conclude la nota.

