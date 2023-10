Reggio Calabria: al Convitto la commemorazione di Italo Calvino

StrettoWeb

Al Convitto di Reggio Calabria una docente, M. Adele Ruffo, ha ripreso la commemorazione di Italo Calvino a cento anni dalla nascita che in questo momento viene celebrata in tutti i siti, specie italo-francesi per via della stupenda mostra al Quirinale e per l’importanza di uno scrittore tra i più grandi della nostra letteratura.

L’innovazione è stata tra le leggi fondamentali della sua scrittura, ma anche la letteratura fantastica e lo studio della poesia cavalleresca.

La stessa docente ha in progetto per la settimana dedicata alla lingua italiana il progetto per far conoscere agli allievi la straordinaria efficacia della lingua di Dante.