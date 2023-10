Reggina, Trocini prima di Gioiese-Fenice: “3 indisponibili, ci aspetta tour de force ma siamo in crescita”

StrettoWeb

“Affrontiamo una squadra motivata, dopo il cambio allenatore, ma noi abbiamo avuto una settimana per lavorare, bene, e andiamo lì come sempre, provando a fare la partita. C’è stata una crescita, la squadra la vedo bene, siamo consapevoli delle difficoltà ma anche consci delle nostre potenzialità. Non possiamo sottovalutare la Gioiese, così come tutte, ma andremo a vincere”. Parola di mister Trocini. L’allenatore della Fenice ha parlato al Sant’Agata nella conferenza della vigilia del match in casa della Gioiese che però si giocherà a Locri.

Sugli indisponibili: “Girasole e Parodi non ci saranno, Ricci ha recuperato, Rosseti dovrebbe fare la risonanza lunedì mattina. Aspettiamo notizie. Gli altri stanno bene e sono disponibili. Ora ci aspetta un tour de force, gli allenamenti sono finiti perché si giocherà ogni tre giorni, ma la volontà è di continuare sulla strada intrapresa”, ha aggiunto.