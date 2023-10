Reggina, Trocini prima di Fenice-Licata: “situazione unica, il calcio spettacolo non è la mia priorità”

StrettoWeb

“Affrontiamo una squadra buona, imbattuta, che gioca bene, che ha corsa, voglia di fare bene. Siamo consapevoli dell’avversario, ma noi abbiamo lavorato soprattutto sul recupero fisico e sulle energie spese due giorni fa, per questo ci saranno dei cambi. Giocando spesso, quello che facciamo noi qui è recuperare, fare ghiaccio, terapia e rifinitura, però il numero di giocatori ci permette rotazioni e una squadra sempre competitiva”. Esordisce così in conferenza stampa mister Trocini alla vigilia di Fenice-Licata di domani pomeriggio al Granillo.

“Oggi sappiamo di dover migliorare ma abbiamo anche la consapevolezza di poter fare risultato, come accaduto due giorni fa. Se riproporremo la difesa a 3? Siamo in una fase in cui stiamo conoscendo i giocatori vedendo le partite, la difesa a 3 è una soluzione, ci ha dato delle risposte, ma ce le ha date anche la difesa a 4, non abbiamo chiusure. Il tempo ci dirà cosa è meglio”, aggiunge.

“Non è mai successo nella storia – sottolinea poi l’allenatore amaranto – che una squadra nasca al 13 di settembre da zero e giochi subito dopo una settimana. Le difficoltà le conoscono tutti e ripetersi è anche noioso da parte mia. I tifosi vogliono che la squadra vinca sempre, per questo chiediamo loro di starci vicini apprezzando l’impegno. Questa situazione è unica, le difficoltà ci sono, ma questo non significa che non siamo in grado di vincere. A me ad oggi interessa il risultato è nient’altro, il calcio spettacolo ad oggi non è la mia priorità”, continua.