Reggina, Trocini dopo Acireale-Fenice: “confusionari nel primo tempo, meglio nel secondo. E sull’assenza di Cham…”

“Il primo tempo sottotono, siamo stati confusionari, anche per i tanti cambi e la forza dell’avversario che ha impattato forte. Nel primo tempo partita a tamburello, non abbiamo avuto la forza di pulire alcuni palloni. Nella ripresa meglio. Sul gol loro fatti dagli errori, ma voglio rivederlo e analizzarlo coi ragazzi. E’ stato forse l’unico errore di posizionamento. Ci prendiamo il punto e lavoriamo. Dispiace, perché eravamo venuti qui per vincere, come sempre. Non è facile, ci abbiamo provato in tutte le maniere. La vera Reggina è quella del primo o del secondo? Probabilmente tutte e due, al momento. La volontà e l’intenzione è di farla arrivare quella del secondo tempo”. “. Così il tecnico Bruno Trocini in zona mista al termine di Acireale-Fenice Amaranto, terminata sul punteggio di 1-1.

Trocini ha spiegato perché Cham non era neanche in panchina e perché Zucco è stato spostato sulla fascia: “Cham ha avuto un problema muscolare, doveva stare a riposo. Speriamo di recuperarlo per domenica, ma non è sicuro. Zucco in fascia è nato proprio da questa assenza, perché non abbiamo un altro sostituto under. Non ha funzionato benissimo perché in generale non ha funzionato bene la squadra. L’assenza di Cham ci ha costretto a forzare qualcosa, anche perché non potevo rischiare Dervishi dall’inizio”.

E sull’attaccante: “cosa dire, non dico niente, io lavoro. Oggi anche senza l’attaccante nella ripresa abbiamo dimostrato di poter mettere sotto l’avversario. L’assenza di Rosseti si fa sentire, l’arrivo di un giocatore ci darà maggiore forza”.