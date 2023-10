Reggina, Trocini prima di Acireale-Fenice: “solo un giorno per prepararla, non sarà facile”

StrettoWeb

Subito in campo, la Fenice Amaranto, dopo il successo a Locri contro la Gioiese, terzo consecutivo. Il match di domani ad Acireale è uno dei due recuperi (quello della 1ª giornata) che porterà la squadra di Trocini a giocare ogni tre giorni fino a fine mese. Un tour de force importante in cui serviranno tutti, come spiega lo stesso tecnico alla vigilia ai microfoni dei canali ufficiali.

“Con tante gare così ravvicinate è meglio puntare su forze fresche o su un undici titolare che ha acquisito certezze, fiducia e sta ottenendo risultati? Quando arrivano le partite ogni tre giorni – rivela il mister – serviranno tutti, abbiamo avuto praticamente solo un giorno per preparare questa gara. Non sarà una partita facile, affrontiamo una squadra che viene da una sconfitta e vorrà riscattarsi. La squadra è ancora più unita e più compatta, con i ragazzi stiamo quotidianamente lavorando tanto con la voglia di migliorarci ancor di più. Come stanno i giocatori che hanno avuto qualche problema fisico? Stiamo valutando le loro condizioni, li portiamo con noi in ritiro e insieme allo staff medico valuteremo le loro condizioni”, aggiunge.