Reggina, salta Gioiese-Fenice al Granillo: la Lega ha detto “no”

La Lega ha detto “no”. E’ l’unico “no”, tra tutti, ma l’ultimo e il più importante. Insomma, quello che conta di più. La Lega ha detto “no” a far disputare Gioiese-Fenice allo stadio Granillo. Ai pianigiani andava bene; agli amaranto – ovviamente – pure; il Comune di Reggio Calabria aveva detto sì e dalla società filtrava un ottimismo tale da dare quasi per certa la disputa nell’impianto di Via Galileo Galilei, tanto che il nuovo Club Manager Giuseppe Praticò lo aveva anche affermato pubblicamente qualche sera fa a Reggio Tv nel corso della trasmissione “Fuorigioco”.

E invece non sarà così. La Lega ha fatto notare che da regolamento non è possibile giocare nel campo della squadra ospite, a meno che al ritorno non si verifichi l’inversione. Inversione che a quanto pare non andava bene alla Fenice, che voleva giocare al Granillo anche al ritorno. E così la Lega ha detto “no”. Si giocherà in un altro impianto, non sappiamo se della Provincia o fuori Reggio: si ipotizza Palmi, ma anche Locri o Sambiase.

Il problema, però, è un altro: siamo a giovedì, non c’è ufficialità di un nuovo campo, si gioca domenica e non è ancora partita la prevendita. Sarebbe utile che questa partisse il prima possibile, considerando che – essendo l’impianto vicino a Reggio – potrebbe esserci un buon numero di tifosi al seguito. Si attende l’ufficialità.