Finalmente una vittoria, la prima stagionale, per la Juniores della Fenice Amaranto. Dopo tre sconfitte (4 gol presi da Cavese e Santa Maria Cilento e stop in casa della Gelbison) e due gare da recuperare (Castrovillari e Angri), oggi la squadra giovanile amaranto ha ospitato e travolto il San Luca, battuto per 6-0.

Primi 3 punti, dunque, e abbandonato l’ultimo posto in classifica, adesso del Locri. Con questo successo, ridotto proprio il margine sul San Luca, che di punti ne ha 4.