Reggina, aperta la prevendita di Gioiese-Fenice. E si attiva anche l’Acireale: “ecco i posti per i tifosi amaranto”

Doppia trasferta per la Fenice Amaranto. Domenica a Locri contro la Gioiese, mercoledì ad Acireale per il recupero di una delle due sfide rinviate a inizio stagione. La Gioiese, che oggi ha presentato il nuovo allenatore (è tornato dopo 9 anni Franco Viola, il quale ha sostituito l’esonerato mister Caridi), ha immediatamente attivato la prevendita, visti i tempi ristretti dopo l’ufficialità della scelta del campo solo questa mattina.

“La Asd Gioiese 1918 – si legge – comunica i costi dei ticket d’ingresso allo stadio “G.R. Macrì” di Locri in occasione dell’ottava giornata di campionato di Serie D, Gioiese – Lfa Reggio Calabria. I biglietti costeranno, per tribuna e gradinata, per locali e ospiti, al botteghino 14 €; in prevendita 15€ (14 + 1€ diritti di prevendita) Per i bambini under 12 ingresso gratuito. La prevendita è già attiva presso la segreteria del Cesare Giordano, a Gioia Tauro, fino alle 20:30 di sabato. Entro domattina sarà comunicato un punto vendita a Reggio Calabria dove poter acquistare i biglietti. I tifosi che assisteranno al match dovranno attenersi alle seguenti indicazioni stradali: Area parcheggi Gioiese ubicati in via Cusmano; Area parcheggi Reggina ubicati in via Tevere”.

Allo stesso modo anche l’Acireale si è attivato già da oggi per il match di mercoledì, comunicando il limite del numero dei tifosi possibili nel settore ospiti. “Saranno 400 i posti disponibili nel settore ospiti per i tifosi reggini che vorranno seguire il match Acireale-Lfa Reggio Calabria (ex Reggina), previsto per mercoledì 18 ottobre come recupero della seconda giornata del campionato di Serie D, girone I – si legge nella nota del club siciliano – Sarà possibile acquistare i biglietti soltanto on-line, sulla piattaforma Vivaticket al costo di 10 euro più diritto di prevendita (per questa ragione mercoledì 18, al botteghino, non saranno disponibili i biglietti per il settore ospiti)”.