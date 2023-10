Reggina, Pellegrino dopo Fenice-Sant’Agata: “brutta partita, responsabilità mie”

StrettoWeb

“Non siamo ancora entrati dentro questo campionato, che è difficile, nasconde mille insidie, è problematico. Dobbiamo entrarci il prima possibile. La partita di oggi ci dice che questa squadra non è dentro tutte le dinamiche, la sconfitta fa male e dispiace ma nel calcio bisogna guardare avanti. Siamo quasi alle prime 10 gare, giocare ogni 3 giorni non è semplice da gestire con quello che abbiamo sulle gambe, soprattutto per gli over. Riguardo a quanto fatto è tutta una mia responsabilità, quindi è giusto addossarmi questa responsabilità, ma con la fiducia che già dalle prossime la squadra possa far bene”. Così il Ds della Fenice Amaranto Pellegrino a Radio Febea al termine del match perso al Granillo contro il Sant’Agata di Militello al 94′.

“Oggi non è stata una bella partita, non abbiamo mai avuto ritmo o dato l’impressione di poterla vincere. Dispiace, perché venivamo da una bella ripresa ad Acireale, però bisogna capire. Le gare ravvicinate non ci aiutano. Dobbiamo necessariamente valutare e analizzare la sconfitta, ma il tempo è anche poco. Si continua con Trocini? Domanda senza senso, ci mancherebbe altro. L’attaccante? Anche questo comporta tempo, come tutte le cose. Speriamo che Rosseti possa rientrare il più presto possibile e di avere a disposizione tra un po’ di tempo anche Bolzicco”, ha concluso.