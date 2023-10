StrettoWeb

Quinta partita di campionato per la Juniores della Fenice Amaranto. Questo pomeriggio, sul campo di Gioia Tauro, la Fenice ha pareggiato per 2-2 contro la Gioiese con i goal di Coppa e Chirico. Per i padroni di casa sono andati a segno Maiolo e Ruocco.

Attualmente la Fenice si trova al quart’ultimo posto della classifica con soli 4 punti conquistati tramite 1 vittoria ed 1 pareggio (3 le sconfitte).