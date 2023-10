Reggina, altra vittoria per la Fenice: 0-2 contro la Gioiese con le zampate di Marras e Cham

StrettoWeb

Vince ancora la Fenice Amaranto: terzo successo di fila per la squadra di Trocini, questa volta contro la Gioiese, dopo quelli contro Portici e Licata. Con questi tre punti Barillà e compagni arrivano a metà classifica, sempre con due gare da recuperare: saranno quelle contro Acireale e Lamezia Terme, che renderanno ricchissima di impegni la seconda parte di ottobre (con quattro partite in 15 giorni). Il match, ricordiamolo, si è giocato sul neutro di Locri, con molti meno tifosi amaranto al seguito rispetto al migliaio contro il San Luca. La tribuna destinata ai supporters è piena per meno della metà, con un numero probabilmente minore di 500.

Tornando alla partita, da registrare un approccio molto soft, attendista, da parte della Fenice. E anche insolitamente, considerando l’approccio aggressivo delle altre gare. Questa volta l’inizio è bruttino e la Gioiese, che dopo pochi minuti è costretta a perdere il suo capitano, l’ex amaranto Corso, tiene il baricentro basso, si difende bene e riparte, rischiando di andare a un passo dal vantaggio in almeno tre occasioni nel giro di pochi minuti. Prima una auto-traversa di Dervishi, poi le clamorose palle-gol di Casadidio e De Marco. E’ il momento migliore dei padroni di casa, all’esordio con nuovo allenatore Franco Viola, e quindi il peggiore della Fenice.

Nella ripresa, però, gli amaranto si fanno un po’ più aggressivi, la Gioiese perde lo smalto e così arriva il gol che sblocca la gara. Erroraccio difensivo della Gioiese nella propria area, Cham fallisce un rigore in movimento ma sulla ribattuta ci pensa Marras, al suo secondo gol di fila. La Gioiese non ne ha più e non riesce a trovare spazi per il pari, la squadra di Trocini tiene bene il baricentro alto, senza rischi, e trova lo 0-2 in mischia, su piazzato, con Cham, che questa volta riesce a ribadire in rete. Finisce così. Terza vittoria di fila per la Fenice, che nelle ultime tre non ha subito alcuna rete e ne ha realizzate cinque. Un ruolino di marcia recente decisamente migliore rispetto all’avvio in difficoltà.