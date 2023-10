Reggina, Fenice tra attaccante e Sant’Agata. Bonanno: “stiamo parlando per risolvere la situazione”

StrettoWeb

“Oggi, vedendo il secondo tempo, penso che questa squadra meritasse di vincere. Il primo è stato bruttino da entrambe le parti. Noi siamo in una fase dove cerchiamo di alzare il nostro livello da tutti i punti di vista, ci serve tutto per arrivare al massimo della condizione, speriamo di arrivarci il prima possibile e poi tireremo le somme. Gli alibi per noi sono finiti, adesso siamo alla ricerca di risultati, continuità e certezze. Più ne arrivano più la squadra esprimerà il suo vero valore, che a mio avviso è alto”. Così ai microfoni di Rocco Musolino, su Radio Febea, il Direttore dell’Area Tecnica amaranto Pippo Bonanno al termine di Acireale-Fenice, conclusasi sull’1-1.

Sull’attaccante: “se si sta già allenando al Sant’Agata? No, al centro sportivo non c’è nessuno, ma ci saranno novità a breve”. Poi sui prossimi passi per il Sant’Agata, Bonanno rivela: “stiamo parlando come sempre, al momento stiamo valutando tante cose sia noi che il Comune e la Città Metropolitana. Da tutte le parti c’è predisposizione per risolvere in tutti i modi la situazione“. Non sappiamo cosa significhi quest’ultima frase. Il Sant’Agata, innanzitutto, è un bene di proprietà della Città Metropolitana e il Comune non ha voce in capitolo. Poi, in secondo luogo, non c’è nulla da “risolvere” né nulla su cui parlare. A breve la Metrocity pubblicherà il bando e, se vorrà ancora averlo per sé, la Fenice Amaranto dovrà parteciparvi. Con le regole che l’ente impone, ovviamente, e in base alle modalità prestabilite. Senza, di certo, letterine varie con condizioni da stabilire…