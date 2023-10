Reggina, la Fenice U17 esordisce con una sconfitta: il ReggioRavagnese vince 1-2

StrettoWeb

Oggi sono scesi in campo gli Allievi Regionali Under 17 della Fenice Amaranto, all’esordio stagionale assoluto. Alle ore 15, presso i campi di Longhi-Bovetto, hanno ospitato il ReggioRavagnese, neosocietà reggina nata dall’unione di ReggioMediterranea e Ravagnese. Risultato finale 1-2.

Sconfitta, dunque, per la squadra amaranto. La partita è stata tutto sommato equilibrata e sul punteggio di 1-1 fino alla fine, quando con un colpo di testa in pieno recupero la società ospite è passata in vantaggio con Gatto, bravo a trafiggere il portiere con un colpo di testa sugli sviluppi di un piazzato. A corredo dell’articolo alcune immagini della partita.