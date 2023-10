Reggina, la Fenice annuncia lo streaming a pagamento per le partite interne: “7 euro a partita”

StrettoWeb

La Fenice Amaranto, sulla propria pagina Facebook, ha annunciato ufficialmente il lancio dello streaming a pagamento per le partite interne di questa stagione. Se quelle in trasferta verranno trasmesse in diretta da due emittenti tv reggine, quelle al Granillo devono essere trasmesse in diretta dal club, che può decidere autonomamente le modalità. In questo caso, lo streaming in diretta sarà a pagamento. “Attiva il pass per le gare interne della formazione amaranto. Puoi sottoscrivere il tuo abbonamento annuale al costo di € 80 oppure acquistare la singola gara a € 7. Il pagamento avverrà attraverso piattaforma paypal”, si legge nella nota.

Come acquistare le partite interne

“Collegati sul sito playlfareggiocalabria.it, registrati e acquista il servizio che preferisci. Si informa che le gare comprese nell’abbonamento sono 16. Nel pacchetto non rientra la partita con il Trapani in quanto i diritti sono stati acquisiti da una testata giornalistica. Per vedere la partita, basterà collegarsi sul sitoplaylfareggiocalabria.it, accedere con le proprie credenziali e cliccare su live”.