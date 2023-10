Reggina, Fenice allo stadio San Ciro contro il… Principe: il Portici è di proprietà di Emanuele Filiberto

StrettoWeb

Ai bei tempi Alfredo Auspici cantava “voglio andare a vincere a San Siro”. Un sogno, per l’intera Reggio Calabria, che si sarebbe potuto nuovamente alimentare fino a maggio, con i “picchi” tra dicembre e gennaio. Adesso, alla tifoseria amaranto, non resta invece che sperare in una vittoria a… San Ciro. Sì, proprio San Ciro, lo stadio del Portici, avversario di domani della Fenice. Un avversario che, al netto dell’attuale classifica, non è da annoverare tra le squadre meno attrezzate, anzi tutt’altro.

Le ambizioni della società alle pendici del Vesuvio si sono nettamente alzate da questa estate, da quando a rilevare il club è stato niente di meno che il Principe Emanuele Filiberto, a capo della Casa Reale Holding SpA proprietaria anche di Real Aversa e Savoia. Non un’accoglienza felicissima, da parte dei tifosi locali, che hanno contestato la famiglia con uno striscione (“Questa cordata appartiene ad una casata, da noi disprezzata. La vostra presenza sarà sempre indesiderata”). Nonostante ciò, il Principe è andato avanti, esponendosi anche pubblicamente: “mi aspetto una risposta concreta dalla città e dagli imprenditori di questa città. Son certo che possiamo arrivare e salire dalla D alla C alla B e chi lo sa… Però da soli sarà difficile”.

Al momento, però, alle dichiarazioni di Filiberto non sono seguiti i fatti: in 5 partite, infatti, sono stati conquistati solo 3 punti. Questo lento e iniziale ruolino di marcia ha portato la società a intervenire, esonerando l’allenatore Teore Grimaldi.