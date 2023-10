Reggina, l’amarezza di Trocini dopo Fenice-Sant’Agata: “partita brutta, non eravamo con la testa giusta”

StrettoWeb

“Partita brutta, non abbiamo fatto bene, è inutile accampare scuse, ma è venuta, ne prendiamo atto, dobbiamo lavorare e crescere tanto e velocemente. Giochiamo ogni 3 giorni e non ci alleniamo, ma ci sono cose su cui lavorare. Giochiamo e basta, quindi anche dal punto di vista nervoso stiamo pagando. Anche gli over hanno fatto degli errori, ma non eravamo con la testa giusta, intesa come rabbia”. Così a Radio Febea mister Trocini al termine del match perso al Granillo dalla Fenice Amaranto contro il Sant’Agata di Militello.

“Giocare ogni 3 giorni riempie gambe e testa. Come impegno i ragazzi hanno sempre risposto, ma oggi no. Barillà dipendente? Lui ha fatto la sua partita come sempre, ma dobbiamo trovare altre soluzioni. Dare un senso al campionato adesso? Dobbiamo provare a fare sempre il massimo, non è semplice. Per mercoledì l’atteggiamento deve cambiare”, conclude.