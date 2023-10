Reggina, la Fenice ingaggia un altro portiere ma i tifosi si arrabbiano: “e l’attaccante?”

StrettoWeb

Da settimane i tifosi amaranto aspettano che la Fenice Amaranto ingaggi un attaccante. Già ridotta, la batteria dei centravanti – con i soli Coppola, Altamura e Rosseti, di cui due giovanissimi e un esperto che non ha tanti gol alle spalle in carriera – si è ristretta ancora di più dopo l’infortunio a Rosseti, che ne avrà per un bel po’. La società ha prima dichiarato di starsi muovendo e poi ha fatto intendere che non prenderà un attaccante tanto per prenderlo. Insomma, per adesso si resterà con i due giovanissimi.

Intanto, però, il club ha ufficializzato un nuovo arrivo. E’ quello di un portiere, un altro giovane dopo Fecit e dopo l’esperto Martinez, tra le note liete di questo avvio. Si tratta Valentin Velcea. “LFA Reggio Calabria – si legge – comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Velcea che si lega al club con un contratto annuale. Portiere classe 2004, nella scorsa stagione Valentin ha giocato con la formazione Primavera del Venezia. Nella stagione 2020/21 ha disputato 10 partite con l’under 18 del Genoa”.

I tifosi amaranto, come prevedibile, hanno posto però l’attenzione – come detto – sull’assenza dell’attaccante. Tra i commenti al post social del club, su Facebook, gli utenti hanno chiesto a gran voce: “ma l’attaccante quando arriva?”. Buona parte dei messaggi hanno questo tenore, che conferma il malcontento della piazza verso la mancanza di un vero e proprio bomber che gonfi le reti, un ruolo cruciale e decisivo in questa categoria. Si resta in attesa che la società batta un colpo.