Reggina, brutta notizia per la Fenice: si ferma anche il capitano Nino Barillà

StrettoWeb

Un’altra brutta tegola sulla Fenice Amaranto per quanto concerne l’infermeria. Si è fermato, infatti, Nino Barillà. “LFA Reggio Calabria comunica che il calciatore Nino Barillà è stato sottoposto ad esami strumentali in seguito al colpo ricevuto durante il match con il Lamezia Terme. I controlli effettuati hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore”. Così la società in una nota.

Non una bella notizia per mister Trocini, che ovviamente sul capitano punta tantissimo per esperienza, carisma e doti tecniche. Si tratta dell’ennesimo stop dopo quelli di Girasole, Rosseti, Cham e Zanchi. Come scritto qualche giorno fa, era tutto prevedibile: la preparazione in fretta e furia e le gare ravvicinate avrebbero potuto portare a questo tipo di situazioni. Da capire quali saranno i tempi di recupero.