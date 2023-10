Reggina, la Gioiese esonera mister Caridi: contro la Fenice un nuovo allenatore

StrettoWeb

Salta un’altra panchina in Serie D e, per la seconda volta in stagione – nonostante siano passate poche giornate – a cambiare è la panchina dell’avversario subito successivo della Fenice. Era successo contro il Portici, ora è accaduto di nuovo con la Gioiese, che affronterà gli amaranto domenica. “L’ASD Gioiese 1918 – si legge – comunica di aver sollevato Alessandro Caridi dall’incarico di allenatore della prima squadra. Una decisione dolorosa, comunicata al mister dal G.M. Laganà, che arriva al termine di una lunga riflessione da parte dei vertici societari, con l’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso”.

“La Gioiese ringrazia mister Caridi per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera. Il Club viola renderà noto, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra che, nel frattempo, lavorerà sotto le direttive del trainer della squadra U19, Giuseppe Infusino”. Da capire se domenica contro la Fenice ci sarà Infusino o si farà già in tempo a ufficializzare la nuova scelta.