Dalla Reggina all’Europa: l’esordio di Pierozzi con la Fiorentina è in Conference League

Una stagione grandiosa in riva allo Stretto e una consacrazione definitiva verso il salto in massima serie. Niccolò Pierozzi è stato uno dei migliori lo scorso anno alla Reggina, valorizzato da mister Inzaghi, che lo ha saputo esaltare al meglio in quella fascia, praticamente “arata” in lungo e in largo per tutta la stagione. Per lui gol pesanti, grandi prestazioni e altissimo rendimento in entrambe le fasi, sia quella difensiva che quella offensiva.

Quest’anno è tornato alla casa madre, la Fiorentina, che dopo qualche anno in giro per l’Italia ha deciso di tenerlo per sé. Un infortunio, però, lo ha frenato proprio in estate, nel corso della preparazione, ritardandone il rientro. Rientro che però si è materializzato ieri sera, in Conference League. Non una competizione da cuori forti, non una partita di cartello, ma la soddisfazione resta: il giovane esterno è entrato in campo al 46′ al posto di Parisi, quando già il risultato era di 3-0 per i viola (6-0 il finale). Adesso si attende l’altro esordio, quello sì, un po’ più da cuori forti: in Serie A.