Reggina, il Dg del Sant’Agata ammette l’errore: “sarà 3-0 Fenice, ci siamo suicidati, da stupidi…”

“Ieri si è consumato un misfatto, ci siamo praticamente suicidati con una gestione dei cambi che ci ha portato un paio di minuti con un under in meno. Il regolamento non lo consente e mercoledì avremo la sentenza che riteniamo possa essere la peggiore, cioè cancellare un’impresa che resta negli occhi e nel cuore di chi era presente. Non ci sarà l’1-2 del Sant’Agata a Reggio Calabria, ma il 3-0. E’ un incidente di percorso, un errore inappellabile, ma dobbiamo guardare avanti”.

Così il Direttore Generale del Sant’Agata di Militello, Gianluca Amata, ammette l’errore della sua società in merito alla gestione degli under nella partita di ieri vinta al Granillo contro la Fenice Amaranto. Quest’ultima ha presentato ricorso e molto probabilmente lo vincerà, ottenendo i 3 punti a tavolino a discapito di una sconfitta sul campo meritata e ampiamente contestata dai tifosi.

“Siamo stati stupidi – continua Amata – C’è una responsabilità dell’allenatore di avere chiamato un cambio facendo uscire un under per un fuoriquota. Deve essere un momento di attenzione. C’è anche la responsabilità dello staff, che avrebbe dovuto coadiuvarlo. E poi anche il dirigente accompagnatore doveva o poteva fare l’ultima verifica. Il destino è beffardo. Poteva finire con un pari o con una sconfitta, ma così diventa tutto più atroce”, conclude.