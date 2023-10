Reggina, i convocati di Trocini per Fenice-Trapani: assenze pesanti, ma c’è anche un rientro

StrettoWeb

L’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini ha diramato la lista dei convocati per il match di domani al Granillo contro la capolista Trapani. Da segnalare ancora le importanti assenze dei vari Cham e Zanchi in difesa, ai quali si aggiunge quella di Mungo per squalifica. Rientra però Rosseti, fermo da settimane dopo l’infortunio contro il Siracusa. La condizione dell’attaccante non è, ovviamente, ancora ottimale, dal momento che solo da poco tempo ha ripreso ad allenarsi regolarmente.

Rosseti si aggiunge in lista ai giovani Coppola e Altamura, in attesa che dall’8 novembre sia disponibile anche Bolzicco. Di seguito la lista.

Portieri : Martinez, Velcea.

: Martinez, Velcea. Difensori : Aquino, Dervishi, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner.

: Aquino, Dervishi, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner. Centrocampisti : Barillà, Bright, Ricci, Salandria, Zucco.

: Barillà, Bright, Ricci, Salandria, Zucco. Attaccanti: Altamura, Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza, Rosseti.