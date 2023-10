Reggina, benvenuti in Serie D: in Portici-Fenice si fa male il guardialinee e a sbandierare si mettono due componenti delle società

StrettoWeb

Per chi conosce questi ambienti, è normale, ci può stare. Cioè, può capitare. E’ chiaro che per una piazza come Reggio Calabria è tutto surreale, a maggior ragione se a maggio si giocava la Serie A. Oggi, nel corso della ripresa di Portici-Fenice, l’arbitro è stato costretto a interrompere il gioco a causa di un infortunio a uno dei due assistenti. Il gioco è stato fermo per circa 10 minuti senza che il guardialinee rientrasse.

Nel professionismo, in casi del genere, entra in gioco il Quarto Uomo, che in fretta e furia deve indossare la divisa e scendere in campo (in caso di sostituzione dell’arbitro) o ai lati (in caso di sostituzione all’assistente). Ma in Serie D il Quarto Uomo non c’è ed ecco… i componenti delle società. Per non avvantaggiare una delle due squadre, anche l’altro assistente ha terminato anzitempo la partita, cosicché potessero esserci un assistente per parte, cioè uno del Portici e uno della Fenice. Benvenuti in Serie D.