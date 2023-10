Reggina, Ballarino dopo Ragusa-Fenice: “impossibile giocare in un campo così, buttavano la palla”

StrettoWeb

“Impossibile giocare in un campo così. Il problema noi sappiamo dove sta, speriamo di riuscire a fare quanti più punti possibili nelle prossime partite e poi ce la giochiamo fino alla fine. Io continuo a crederci, dobbiamo farlo tutti. Non è che una partita va benissimo e l’altra no per un mezzo passo falso. Ci sono altre 25 partite, giochiamocela. Quando poi non abbiamo più speranze, vediamo”. Così Nino Ballarino. Il Dg della Fenice Amaranto, ai microfoni di Radio Febea, analizza il deludente pari di Ragusa.

“L’impegno dei ragazzi è stato eccezionale. Abbiamo cercato di fare il gol, ma è difficile giocare in questo modo, dove la gente buttava la palla avanti nella speranza che qualcuno degli attaccanti avversari prendesse palla. Noi avevamo il compito di costruire il gioco e là nasceva il problema. Ricordiamo sempre che in 35 giorni abbiamo fatto 9 partite e dobbiamo farne altre 2 in una settimana. La situazione del Sant’Agata? Ce l’abbiamo fino al 18 dicembre e poi aspettiamo chiamate per capire cosa fare”, ha concluso.