Red Ronnie: “ecco perchè amo Cateno De Luca” | VIDEO

StrettoWeb

Cateno De Luca è impegnato negli ultimi appuntamenti di campagna elettorale in vista delle elezioni suppletive di Monza – Brianza del 22 e 23 ottobre. In un video, il noto esperto di musica Red Ronnie, spiega i motivi per i quali il leader di Sud chiama Nord, è uno dei pochi politici con la P maiuscola: “Cateno aveva un sogno, vincere Sanremo. Ama la musica, è iscritto al conservatorio“.

“Lui lavora solo per il bene dei cittadini, ha un cuore grande. E’ stato il primo ad occuparsi del problema delle baracche di Messina, io amo Cateno De Luca“, conclude Red Ronnie.