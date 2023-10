Prodotti ittici siciliani, a Messina un convegno su valorizzazione e strategie di promozione

StrettoWeb

La valorizzazione dei prodotti ittici locali e gli interventi strategici per la promozione della qualità e del valore aggiunto dei mercati siciliani. É il tema del convegno che si terrà nei locali di Capo Peloro Resort (Via Circuito, 171 – Torre Faro, Messina), a partire dalle 17.30 promosso dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento della Pesca Mediterranea, per la promozione della qualità e del valore aggiunto, della certificazione, della tracciabilità e della trasparenza dei mercati dei prodotti ittici siciliani (Cod. progetto 59/MCO/22) e realizzato in collaborazione con l’Associazione Bios.

Interverranno Gaetano Majolino, presidente del Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, Alberto Pulizzi, Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia, Filippo Grasso, docente dell’università degli Studi di Messina, Carlo Giannetto docente dell’Università degli Studi di Messina, Antonella Donato Fondatrice della Cooperativa pescaturismo” Mancuso”, Salvatore Ruello, Presidente “Coperativa Lago grande”, Sara Arena, Presidente del Consorzio Molluschicoltori di Messina Socia della S.a.co.m. Al termine del convegno è prevista una degustazione di prodotti locali e sarà allestito anche un Info Point con postazione di realtà virtuale.