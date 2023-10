Princi al Festival delle regioni a Torino: “impegnati per scongiurare l’emigrazione studentesca”

StrettoWeb

“La regione sta investendo molto sul capitale umane, sulla ricerca, sull’innovazione e sulla formazione avanzata con l’obiettivo, non solo di attrarre talenti dalle altre regioni d’Italia e dall’estero, ma anche, e soprattutto, per trattenere i propri talenti e scongiurare l’emigrazione studentesca. In tal senso, la Regione sta mettendo in atto una serie di azioni che comprendono agevolazioni fiscali, incentivi finanziari e borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie e per gli universitari; finanzia, inoltre, dottorati di ricerca, master post-laurea, assegni di ricerca e contribuisce anche alle spese per gli alloggi degli studenti universitari”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, intervenendo, nel corso del Festival delle Regioni di Torino, alla tavola rotonda per l’attrazione dei talenti (lavoro, giovani, competenze, istruzione, cultura), alla quale ha partecipato anche il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

“Attraverso la ricerca spin off e start up – ha aggiunto il vicepresidente – intendiamo qualificare e rendere competitive le nostre aziende e anche richiamare nuovi investimenti che siano foriere di opportunità di lavoro e di carriera per inostri giovani e, quindi, di sviluppo per la Calabria. A ciò si aggiunge la filiera professionalizzante degli Istituti tecnici superiori (Its), che costituisce quella formazione terziaria che va a formare le competenze tecniche e specialistiche delle quali ha bisogno un mercato del lavoro in continua crescita ed evoluzione. Al Festival di Torino – ha rimarcato infine Princi – è stato ribadito che la Calabria è una Regione che sta diventando sempre più attrattiva e moderna”.

L’intervento del vicepresidente Princi è stato molto apprezzato dal ministro Zangrillo e da tutti gli intervenuti alla tavola rotonda che si sono complimentati per la passione con la quale si sta lavorando sull’immagine a sulla crescita di una nuova Calabria, che vuol diventare sempre più innovativa.