“Premio Internazionale Bronzi di Riace”: il Piria di Reggio Calabria gemellato con il Manzoni di Caserta

L’ITE Piria Ferraris Da Empoli RC, protagonista di un viaggio progettuale, tutto meridionale, che dal 2 al 4 ottobre c. m. ha coinvolto Dirigente, docenti e alunni in un’esperienza culturale ed emozionale originale e significativa. Il tema “I Bronzi di Riace Guerrieri di civiltà e solidarietà” trova completa e ampia attuazione nel Gemellaggio tra l’Istituto reggino e il Liceo Scientifico “A. Manzoni” di Caserta, incontro tra due realtà meridionali diverse ma nel contempo unite nello intento di perseguire obiettivi di profonda condivisione e valori, atte a stimolare nei giovani senso di appartenenza e di orgoglio verso la nostra antica terra.

La Dirigente, avv. Anna Rita Galletta unitamente alla Vicepreside, prof.ssa Patrizia Praticò, alla responsabile della Comunicazione, prof.ssa Marianna Errigo, alla referente del progetto, prof.ssa Giovanna Freno, ha condotto così tredici ragazzi in un iter coinvolgente e ricco, che prendendo avvio dal prezioso riconoscimento “Premio Internazionale Bronzi di Riace” si è sviluppato tra bellezze artistiche e culturali culminando nel Gemellaggio tra i due Istituti scolastici meridionali. L’avvio del percorso ha visto la premiazione a Napoli, in Sala Rari, nella Biblioteca di Piazza Plebiscito di una Dirigente Scolastica dinamica e determinata che, come una guerriera coraggiosa e intraprendente, combatte quotidianamente onorando i valori preziosi della Calabria.

Il premio Internazionale “Bronzi di Riace”, infatti, promosso dall’Associazione Turistica Pro-Loco Città di Reggio Calabria, efficacemente rappresentata dal Presidente dott. Tripodi, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Camera di Commercio, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, vuole da ben ventidue anni segnalare le più significative personalità del panorama dinamico culturale del nostro Stato.

In collaborazione con l’Avis Provinciale RC, da sempre promotrice di cultura e solidarietà, la Scuola apre le porte ad un efficace confronto, socialmente costruttivo, che offre l’opportunità di uno scambio esperenziale tra dinamiche organizzative e didattiche, con gli allievi casertani, professionalmente e sagacemente guidati dalla Dirigente dott.ssa Adele Vairo e dalla sua squadra operativa. In un clima di familiare accoglienza i tredici alunni dei Corsi FA FO e RIM, hanno lanciato un messaggio di speranza e modernità, rappresentando due scene tratte dalla pellicola “L’attimo fuggente” di Weir, in un aperto dialogo con la classicità laboratoriale dei ragazzi casertani di sicura efficacia.

La cerimonia del Gemellaggio, svoltasi presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni di Caserta il 4 ottobre, è stata arricchita dal puntuale intervento dell’assessore alla Pubblica Istruzione di Caserta dott. Vincenzo Battara e dall’impeccabile e ben articolata storica relazione dell’avv. Diego Geria. Il ritrovamento delle due preziose statue ha dato quindi la stura a riflessioni interessanti, a spunti di ricerca, coinvolgendo i presenti in quelle atmosfere affascinanti di un’Ellade foriera di atavico splendore.

L’Avis Provinciale RC, attraverso le accattivanti e nobili parole del Presidente, dott.ssa Vanna Micalizzi, ha lanciato un appello di collaborazione costruttiva, spiegando al giovane pubblico l’importanza della cultura del dono.

Un’esperienza memorabile quella regalata dall’avv. Anna Rita Galletta ai suoi alunni, per una collaborazione interattiva dove “lo studente” rimane al centro di un programma attento alla socializzazione della persona, all’interdisciplinarietà, alla didattica laboratoriale. In tale contesto l’inclusione rimane un paradigma certo da poter declinare, un traguardo che vince ogni perplessità culturale, con lo sguardo rivolto al futuro civile e sociale.